Рубан пояснил, какие ограничения необходимо ужесточить в Киеве

Местная власть Киева считает необходимым усилить некоторые карантинные ограничения в столице из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, в Киеве хотят ввести дополнительные ограничения на спортивные и массовые мероприятия.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.

"Некоторые ограничения необходимо вводить. Это, прежде всего, касается спортивных мероприятий. Где группа риска - люди от 20 до 40 лет, которые будут принимать участие в массовых спортивных мероприятиях. Это футбол, развлекательные центры и другие скопления людей в местах", - пояснил Рубан.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой ужесточить ограничения в "оранжевой" зоне карантина. Отметим, сейчас Киев находится в "оранжевой" зоне карантина, которая является зоной риска перед введением локдауна.

Также он отметил, что в нынешней ситуации проведение матча Лиги Европы в Киеве может стать вторым Буковелем. В четверг, 18 марта, в Киеве запланирован ответный матч 1/8 финала ЛЕ между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой". По словам Кличко, его планируют посетить около 35 тысяч человек, которые приедут в Киев со всей Украины.

При этом в Кабмине напомнили мэрам городов о возможности самостоятельно ужесточать карантин.