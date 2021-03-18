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Рубан исключает остановку метро из-за локдауна в Киеве

Автор: РБК-Украина

На сегодня в связи с локдауном в Киеве пока не рассматривается возможность остановки метро. Как и дополнительные ограничения на общественном транспорте.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, на сегодня не обсуждается возможность остановки метро в Киеве. А на вопрос о том, при каких условиях этот вопрос снова станет актуальным, как в прошлом году, он ответил: "Ни при каких".

Кроме того, Рубан отметил, что пока не планируется дополнительных ограничений на наземном общественном транспорте, кроме как перевозка пассажиров в количестве не более чем 50% мест для сидения.

Напомним, ранее сообщалось, что на время локдауна в Киеве с 20 марта по 9 апреля общественный транспорт будет работать в обычном режиме, однако есть ограничение на количество пассажиров в салоне. Также пассажиры должны соблюдать обязательный масочный режим.

Подробнее о новых ограничениях в столице Украины читайте в материале "Киев закрывают на локдаун: будут ли ограничения жесткими, как в 2020".

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