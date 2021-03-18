RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рубан виключає зупинку метро через локдаун у Києві

Автор: РБК-Україна

На сьогодні у зв'язку з локдауном в Києві поки не розглядається можливість зупинки метро. Як і додаткові обмеження на громадському транспорті.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, на сьогодні не обговорюється можливість зупинки метро в Києві. А на питання про те, при яких умовах це питання знову стане актуальним, як минулого року, він відповів: "Ні при яких".

Крім того, Рубан зазначив, що поки не планується додаткових обмежень на наземному громадському транспорті, крім як перевезення пасажирів у кількості не більше ніж 50% місць для сидіння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на час локдауну в Києві з 20 березня по 9 квітня громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі, проте є обмеження на кількість пасажирів у салоні. Також пасажири мають дотримуватися обов'язкового маскового режиму.

Детальніше про нові обмеження в столиці України читайте в матеріалі "Київ закривають на локдаун: чи будуть обмеження жорсткими, як у 2020".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївметроЛокдаун
Читайте також
Посилення карантину у Києві та Львові: як курсуватимуть поїзди
Прогноз погоди