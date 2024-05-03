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РСЗВ, артилерія і не лише. Зеленському показали техніку прикордонників (відео)

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський оглянув військову техніку, яку використовують українські прикордонники для захисту держави від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

За його словами, він оглянув бронетехніку, реактивні системи залпового вогню, артилерію, дрони, засоби радіоелектронної боротьби українських прикордонників.

Глава держави наголосив, що Україна пишається кожним воїном, а також подякував усім тим, хто посилює країну.

Візит Зеленського до Хмельницького.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, перебуває з візитом у Хмельницькому.

Там він зокрема обговорює захист регіону від російських атак. Президенту детально доповіли щодо протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби в області.

При цьому під час візиту глава держави призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації. Ним став Сергій Тюрін.

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Володимир ЗеленськийХмельницькийВійськова технікаПрикордонники