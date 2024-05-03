РСЗВ, артилерія і не лише. Зеленському показали техніку прикордонників (відео)

Візит Зеленського до Хмельницького.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, перебуває з візитом у Хмельницькому.

Там він зокрема обговорює захист регіону від російських атак. Президенту детально доповіли щодо протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби в області.

При цьому під час візиту глава держави призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації. Ним став Сергій Тюрін.

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