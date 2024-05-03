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РСЗО, артиллерия и не только. Зеленскому показали технику пограничников (видео)

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел военную технику, которую украинские пограничники используют для защиты государства от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

По его словам, он осмотрел бронетехнику, реактивные системы залпового огня, артиллерию, дроны, средства радиоэлектронной борьбы украинских пограничников. 

Глава государства подчеркнул, что Украина гордится каждым воином, а также поблагодарил всех тех, кто усиливает страну. 

Визит Зеленского в Хмельницкий

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, находится с визитом в Хмельницком.

Там он, в частности, обсуждает защиту региона от российских атак. Президенту детально доложили насчет противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы в области.

При этом в ходе визита глава государства назначил нового главу Хмельницкой областной военной администрации. Им стал Сергей Тюрин.

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Владимир ЗеленскийХмельницкийВоенная техникаПограничники