РСЗО, артиллерия и не только. Зеленскому показали технику пограничников (видео)

Визит Зеленского в Хмельницкий

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая, находится с визитом в Хмельницком.

Там он, в частности, обсуждает защиту региона от российских атак. Президенту детально доложили насчет противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы в области.

При этом в ходе визита глава государства назначил нового главу Хмельницкой областной военной администрации. Им стал Сергей Тюрин.

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