РПЦ знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених, - джерела

За словами одного зі співрозмовників, в середовищі "Російської православної церкви" активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до РФ. За попередньою інформацією, він може відбутися орієнтовно 08-11 серпня.

"Мета візиту - це зокрема обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", - розповів співрозмовник.

З російської сторони "переговорником" виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (в миру - Антон Юрійович Севрюк), уточнило джерело. З 7 червня 2022 року Антоній обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.

За словами співрозмовника, угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Наразі пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку займаються російські спецслужби. До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових, додало джерело.

"Вимога угорців - угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна - угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", - розповів співрозмовник в спецслужбах.

Росія вже передавала Угорщині полонених українців

Нагадаємо, що 8 червня РПЦ оголосила, що за її посередництва Угорщині було передано 11 українських військовополонених.

Згідно з заявою РПЦ, це відбулось "в межах міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Передача полонених відбулась без погодження з українською стороною.

Певний час доля та місцезнаходження військових приховувалась, до них не допускали українських дипломатів. Наразі вдалось повернути в Україну лише п’ятьох з одинадцяти полонених.

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