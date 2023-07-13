РПЦ снова готовит тайную передачу Венгрии украинских пленных, - источники

По словам одного из собеседников, в среде "Русской православной церкви" активно обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в РФ. По предварительной информации, он может состояться ориентировочно 08-11 августа.

"Цель визита - это в частности обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - рассказал собеседник.

С российской стороны "переговорщиком" будет выступать член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний (Антон Юрьевич Севрюк), уточнил источник. С 7 июня 2022 года Антоний занимает должность главы отдела внешних церковных связей московского патриархата.

По словам собеседника, у венгерской стороны нет списка военнослужащих, которых они хотели бы забрать из российского плена. В настоящее время поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка занимаются российские спецслужбы. До приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военных, добавил источник.

"Требование венгров - венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочное - венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", - рассказал собеседник в спецслужбах.

Россия уже передавала Венгрии пленных украинцев

Напомним, что 8 июня РПЦ объявила, что при ее посредничестве Венгрии было передано 11 украинских военнопленных.

Согласно заявлению РПЦ, это произошло "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". Передача пленных прошла без согласования с украинской стороной.

Некоторое время судьба и местонахождение военных скрывалась, к ним не допускали украинских дипломатов. Пока удалось вернуть в Украину только пятерых из одиннадцати пленных.

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