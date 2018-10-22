РПЦ чекає вибачень від Константинополя за "шкоду світовому православ'ю"

Фото: патріарх Кирило і Володимир Путін (kremlin.ru)

Константинопольський патріархат повинен вибачитися за збиток, який завдало рішення надати автокефалію УПЦ, заявили в РПЦ

У Російської православної церкви (РПЦ) заявили, що Константинопольський патріархат повинен вибачитися за збиток, який "світового православ'я завдало рішення надати Українській православній церкві (УПЦ) автокефалію. Про це йдеться в заяві прес-секретаря патріарха РПЦ Кирила священика Олександра Волкова, пише РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За словами патріаршого представника, розбіжності між Москвою і Константинополем можуть дуже швидко завершитися, якщо церкви зможуть домовитися з допомогою діалогу.

"В цьому сенсі це вимірюється одним чинником: це усвідомлення хибності своїх дій і рішень Константинопольським патріархатом його синодом і принесення вибачень за ті дії, які вже завдали істотної шкоди і всьому світовому православ'ю, і майбутнього православ'я на українській землі", - заявив Волков.

Нагадаємо, раніше голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що РПЦ визнала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що РПЦ розірвала відносини з Константинополем. Цей крок РПЦ стало відповіддю на рішення синоду Константинопольського патріархату надати автокефалію православній церкві, яку в недалекому майбутньому планується створити в Україні. Також Російська православна церква за кордоном припинила спільне служіння з архієреями Константинопольського патріархату та участь у роботі єпископських асамблей з ними.



