ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Греции прокомментировали решение Македонии о переименовании

Новости » Политика    20.10.2018 - 20:53
Фото: Алексис Ципрас (из открытых источников)
Фото: Алексис Ципрас (из открытых источников)

Премьер-министр Греции считает, что данное решение открывает путь для реализации "исторического" соглашения между двумя странами

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в субботу, 20 октября, прокомментировал решение парламента Македонии о переименовании страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ципраса, одобрение македонским парламентом предложения об изменении названия страны открывает путь для реализации "исторического" соглашения между двумя странами.

"Сегодня символический и исторический день после принятия решения в парламенте Скопье, которое открывает путь к реализации соглашения", - сказал Ципрас.

Напомним, что в пятницу, 19 октября, Парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в конституцию, согласно которым страна получит новое название - Северная Македония.

Напомним, 9 октября правительство Македонии запустил процедуру переименования страны, но 18 октября парламент не вынес, как планировалось, на голосование предложение правительства о внесении изменений в Конституцию для изменения названия страны на Республику Северная Македония.

НАТО и Македония начали официальные переговоры о вступлении Парламент Македонии не вынес на голосование переименование страны
Новости Украины МакедонияГрецияпереименование Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь