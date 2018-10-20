В Греции прокомментировали решение Македонии о переименовании

Фото: Алексис Ципрас (из открытых источников)

Премьер-министр Греции считает, что данное решение открывает путь для реализации "исторического" соглашения между двумя странами

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в субботу, 20 октября, прокомментировал решение парламента Македонии о переименовании страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ципраса, одобрение македонским парламентом предложения об изменении названия страны открывает путь для реализации "исторического" соглашения между двумя странами.

"Сегодня символический и исторический день после принятия решения в парламенте Скопье, которое открывает путь к реализации соглашения", - сказал Ципрас.

Напомним, что в пятницу, 19 октября, Парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в конституцию, согласно которым страна получит новое название - Северная Македония.

Напомним, 9 октября правительство Македонии запустил процедуру переименования страны, но 18 октября парламент не вынес, как планировалось, на голосование предложение правительства о внесении изменений в Конституцию для изменения названия страны на Республику Северная Македония.