В РПЦ Вселенского патриарха назвали раскольником

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В РПЦ заявили, что они не признают решения, которые принимает Константинопольский патриарх

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Иларион заявил, что после принятого решения о предоставлении автокефалии для Украинской православной церкви Варфоломей "присоединился к раскольникам".

"Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем", - сказал Иларион.

Также он отметил, что Варфоломей не имел права отменять документы, которые были "приняты 300 лет назад".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Этот шаг РПЦ стало ответом на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию православной церкви, которую в недалеком будущем планируется создать в Украине.