РПЦ відправила мощі Дмитра Донського на фронт в Україну "для підняття бойового духу"

Йдеться про фрагмент правої руки князя, яку російська церква називає святою. Реліквію планують показувати російським військовим уздовж лінії фронту.

Саркофаг із останками Дмитра Донського виявили цього літа під час реставраційних робіт в Архангельському соборі Московського Кремля.

У серпні глава Кремля Володимир Путін особисто оглянув останки та назвав знахідку "абсолютно унікальною", заявивши, що вона зміцнює основи російської історії.

У РПЦ Донського назвали "святим полководцем" і заявили, що частина його мощей має символічно перебувати поруч із окупантами. Реліквію помістили в оздоблену скриньку під загартованим склом.

Що відомо про Дмитра Донського

Дмитро Донський помер у 1389 році. У Росії його особливо шанують через перемогу над військами Золотої Орди в Куликовській битві 1380 року.

РПЦ канонізувала князя у 1988 році. Його ім'ям також називали радянську танкову колону, створену за кошти церкви під час Другої світової війни.

На вихідних мощі Донського пронесли вулицями Москви під час православної процесії. Днями біля меморіалу Другої світової війни в окупованому Донецьку росчиновники та військові командири поцілували реліквію та перехрестилися під час молитви.

Митрополит Донецький і Маріупольський Володимир заявив, що російським військовим і жителям Донбасу потрібні "Божа допомога" та благословення святих.

Водночас дії РПЦ критикують навіть представники церкви. Вони звинувачують її у порушенні релігійних правил заради демонстрації лояльності Кремлю та ставлять питання, чому останки Донського почали активно використовувати саме зараз - через 38 років після його канонізації.

Як відомо, раніше РПЦ уже безпосередньо підтримувала російських військових у війні проти України: церква відправляла священників на передову та проводила кампанії на підтримку російської армії.