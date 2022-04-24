UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РПЦ участвует в депортации и расселении украинцев в России, - СМИ

Фото: РПЦ участвует в депортации украинцев (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Русская православная церковь (РПЦ) помогает российским силовикам принудительно переселять украинцев в Россию. Попы расселяют депортированных граждан Украины по церквям и монастырям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование проекта "Следствие.Инфо".

Журналисты проекта выяснили, что министерство чрезвычайных ситуаций России передает РПЦ информацию о депортированных украинцах. Затем попы расселяют их по церквям и монастырям на российской территории, где следят за ними с помощью камер видеонаблюдения.

Проекту удалось взломать переписку РПЦ и российского министерства. В ней обнаружилось, что с первого дня войны в Украине ведомство ежедневно посылает попам данные о ходе боевых действий, количестве вывезенных украинцев и маршрутах перемещений.

На основе расследования журналисты создали карту заведений РПЦ, где могут находиться депортированные украинцы.

Фото: заведения РПЦ, где могут насильственно удерживаться украинцы (slidstvo.info)

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заверил, что принудительно вывезенные в Россию украинцы вернутся домой.

Отметим, с начала войны в Украине российские оккупанты принудительно вывезли в Россию около 600 тысяч украинцев, включая почти 120 тысяч детей.

Война России против Украины идет 60-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
РПЦБеженцыВойна в Украине