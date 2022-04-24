РПЦ участвует в депортации и расселении украинцев в России, - СМИ

Русская православная церковь (РПЦ) помогает российским силовикам принудительно переселять украинцев в Россию. Попы расселяют депортированных граждан Украины по церквям и монастырям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование проекта "Следствие.Инфо".
Журналисты проекта выяснили, что министерство чрезвычайных ситуаций России передает РПЦ информацию о депортированных украинцах. Затем попы расселяют их по церквям и монастырям на российской территории, где следят за ними с помощью камер видеонаблюдения.
Проекту удалось взломать переписку РПЦ и российского министерства. В ней обнаружилось, что с первого дня войны в Украине ведомство ежедневно посылает попам данные о ходе боевых действий, количестве вывезенных украинцев и маршрутах перемещений.
На основе расследования журналисты создали карту заведений РПЦ, где могут находиться депортированные украинцы.
Фото: заведения РПЦ, где могут насильственно удерживаться украинцы (slidstvo.info)
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заверил, что принудительно вывезенные в Россию украинцы вернутся домой.
Отметим, с начала войны в Украине российские оккупанты принудительно вывезли в Россию около 600 тысяч украинцев, включая почти 120 тысяч детей.
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