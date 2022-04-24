Только вопрос времени, когда вернем всех депортированных украинцев домой, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в том числе вблизи Мариуполя. Но придет время, и все вывезенные украинцы вернутся домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
"Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в русскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют, в частности, детей в надежде, что они забудут, где их дом, откуда они. А они из Украины", - заявил президент Украины.
Зеленский также отметил, что это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления. И только вопрос времени, когда все депортированные украинцы смогут вернуться домой.
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