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РПЦ бере участь у депортації та розселенні українців у Росії, - ЗМІ

Фото: РПЦ бере участь у депортації українців (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська православна церква (РПЦ) допомагає російським силовикам примусово переселяти українців до Росії. Попи розселяють депортованих громадян України по церквах і монастирях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування проєкту "Слідство.Інфо".

Журналісти проєкту з'ясували, що міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає РПЦ інформацію про депортованих українців. Потім попи розселяють їх по церквах і монастирях на російській території, де стежать за ними за допомогою камер відеоспостереження.

Проєкту вдалося зламати листування РПЦ і російського міністерства. У ній виявилося, що з першого дня війни в Україні відомство щодня посилає попам дані про хід бойових дій, кількість вивезених українців і маршрути переміщень.

На основі розслідування журналісти створили карту закладів РПЦ, де можуть перебувати депортовані українці.

Фото: заклади РПЦ, де можуть насильно утримуватися українці (slidstvo.info)

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський запевнив, що примусово вивезені в Росію українці повернуться додому.

Зазначимо, з початку війни в Україні російські окупанти примусово вивезли до Росії близько 600 тисяч українців, включаючи майже 120 тисяч дітей.

Війна Росії проти України триває 60-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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