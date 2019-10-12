РПЦ оценит последствия признания автокефалии ПЦУ церковью Греции

Фото: протоиерей Николай Балашов (из открытых источников)

РПЦ оценит влияние решения Греческой церкви на мировое православие

Российская православная церковь (РПЦ) оценит влияние решения Греческой церкви о признании автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) на отношения между Москвой и Афинами, а также на мировое православие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил заместитель главы отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, российский священный синод в ближайшее время оценит влияние решение Элладской православной церкви в отношении автокефалии ПЦУ на межцерковные отношения.

"Священный синод Российской православной церкви рассмотрит вскоре последствия решения, принятого сегодня архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового православия в целом", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Греческая православная церковь во время внеочередного заседания архиерейского собора признала решение вселенского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины. Элладская церковь стала первой мировой церковью, которая признала автокефалию ПЦУ.

Добавим, что накануне Греческая православная церковь признала каноничность предоставления вселенским патриархом Варфоломеем автокефалии Православной церкви Украины.