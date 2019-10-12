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РПЦ оцінить наслідки визнання автокефалії ПЦУ церквою Греції

Новини » Суспільство    12.10.2019 - 20:59
РПЦ оцінить наслідки визнання автокефалії ПЦУ церквою Греції
Фото: протоієрей Микола Балашов (з відкритих джерел)

РПЦ оцінить вплив рішення Грецької церкви на світове православ'я

Російська православна церква (РПЦ) оцінить вплив рішення Грецької церкви про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ) на відносини між Москвою та Афінами, а також на світове православ'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомив заступник глави відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов, російський священий синод найближчим часом оцінить вплив рішення Елладської православної церкви щодо автокефалії ПЦУ на міжцерковні відносини.

"Священний синод Російської православної церкви розгляне незабаром наслідки рішення, прийнятого сьогодні архієрейським собором Елладської церкви, для двосторонніх відносин наших церков і для світового православ'я в цілому", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грецька православна церква під час позачергового засідання архієрейського собору визнала рішення вселенського патріарха Варфоломія надати автокефалію Православній церкві України. Елладська церква стала першою світовою церквою, яка визнала автокефалію ПЦУ.

Додамо, що напередодні Грецька православна церква визнала канонічність надання вселенським патріархом Варфоломієм автокефалії Православній церкві України.

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