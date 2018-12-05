У РПЦ відреагували на заяву Порошенка про проведення Об'єднавчого собору 15 грудня

Фото: Володимир Легойда (pravlife.org)

Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня

У Російській православній церкві (РПЦ) назвали заяву президента України Петра Порошенка про проведення Об'єднавчого собору 15 грудня "політичним проектом". Про це заявив голова синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

"От цікаво, дату так званого Об'єднавчого собору в Україні озвучує не патріарх Варфоломій або Михайло Антонович Денисенко (Філарет, - ред.), або ще хтось із голів неканонічних утворень. Але президент України. Прямо чистий імператор Костянтин. І після цього можна всерйоз говорити, що те, що відбувається, не політичний проект?" - заявив Легойда.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко оголосив, що Об'єднавчий собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня.

Як повідомляв Порошенко, на соборі проголосять створення автокефальної Православної церкви в Україні, затвердять її статут і виберуть предстоятеля.

Як повідомляло РБК-Україна, після собору і обрання предстоятеля Україна отримає томос, який вручать новообраному предстоятелю.

Також повідомлялося, що 27-27 листопада 2018 року на Синоді Вселенського патріархату було прийнято рішення про створення автокефальної Української церкви. Порошенко також заявляв, що на Синоді було схвалено текст томоса про надання незалежності Українській церкві, а також прийнято рішення про скликання Об'єднавчого православного собору.