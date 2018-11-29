В РПЦ отреагировали на решение Синода о создании автокефальной Украинской церкви

Фото: Александр Волков (facebook.com/Alexander Volkov)

В РПЦ заявили, что проект предоставления автокефалии УПЦ "не имеет поддержки со стороны других поместных православных церквей"

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что проект предоставления автокефалии Украинской церкви "не имеет поддержки со стороны других поместных православных церквей, поэтому Константинопольский патриархат затягивает процесс предоставления томоса". Об этом сказал пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла священник Александр Волков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Становится заметно, что действия Константинополя носят сознательно затяжной характер и не приводят к столь ожидаемым наивными людьми результатам… По сути все давно понятно - у Константинополя нет никаких реальных возможностей и никакой реальной поддержки проекта автокефалии", - сказал он.

В РЦП заявляют, что "идея создания автокефальной церкви в Украине не может быть реализована путем вторжения на каноническую территорию другой поместной православной церкви".

Напомним, на Синоде Вселенского патриархата 29 ноября принято решение о создании автокефальной Украинской церкви. По словам Порошенко, на Синоде одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного православного собора.

Ранее на заседании Синода Вселенского патриархата был подготовлен проект устава Украинской церкви.