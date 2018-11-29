У РПЦ відреагували на рішення Синоду про створення автокефальної Української церкви

Фото: Олександр Волков (facebook.com/Alexander Volkov)

У РПЦ заявили, що проект надання автокефалії УПЦ "не має підтримки з боку інших помісних православних церков"

У Російській православній церкві (РПЦ) заявили, що проект надання автокефалії Української церкви "не має підтримки з боку інших помісних православних церков, тому Константинопольський патріархат затягує процес надання томосу". Про це сказав прес-секретар патріарха Московського Кирила священик Олександр Волков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Стає помітно, що дії Константинополя носять свідомо затяжний характер і не призводять до настільки очікуваним наївними людьми результатам... По суті все давно зрозуміло - у Константинополя немає ніяких реальних можливостей і ніякої реальної підтримки проекту автокефалії", - сказав він.

У РЦП заявляють, що "ідея створення автокефальної церкви в Україні не може бути реалізована шляхом вторгнення на канонічну територію іншої помісної православної церкви".

Нагадаємо, на Синоді Вселенського патріархату 29 листопада прийнято рішення про створення автокефальної Української церкви. За словами Порошенка, на Синоді схвалений текст томоса про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання Об'єднавчого православного собору.

Раніше на засіданні Синоду Вселенського патріархату був підготовлений проект статуту Української церкви.