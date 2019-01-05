ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У РПЦ відреагували на підписання томосу

Новини » Політика    05.01.2019 - 14:20
У РПЦ відреагували на підписання томосу
Фото: Володимир Легойда (twitter.com/the_ins_ru)

У РПЦ вважають, що томос був надан у "порушення канонів"

Голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що підписання Варфоломієм томосу для України є "простим папером" і не має "канонічної сили". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосСМИ.

Легойда заявив, що для православних християн зараз головною темою є свято Різдва. Він додав, що "як би не намагалися українські політики вкрасти Різдво у мільйонів вірних" воно все одно настане.

Також він назвав томос для України "просто папером", який "є результатом недоречних політичних та особистих амбіцій". У РПЦ вважають, що цей документ був підписаний "у порушення канонів", тому не має "жодної канонічної силою".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко заявив, що після вручення томосу постане автокефальна Православна церква України. Також президент України подякував Варфоломію за мужність почати процес надання автокефалії.

 

Константинополь завжди буде стояти на стороні України, - Варфоломій Текст-оригінал томосу доставлений Вселенському патріарху
Новини України РПЦТомос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся