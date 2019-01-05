У РПЦ відреагували на підписання томосу

Фото: Володимир Легойда (twitter.com/the_ins_ru)

У РПЦ вважають, що томос був надан у "порушення канонів"

Голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що підписання Варфоломієм томосу для України є "простим папером" і не має "канонічної сили". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосСМИ.

Легойда заявив, що для православних християн зараз головною темою є свято Різдва. Він додав, що "як би не намагалися українські політики вкрасти Різдво у мільйонів вірних" воно все одно настане.

Також він назвав томос для України "просто папером", який "є результатом недоречних політичних та особистих амбіцій". У РПЦ вважають, що цей документ був підписаний "у порушення канонів", тому не має "жодної канонічної силою".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко заявив, що після вручення томосу постане автокефальна Православна церква України. Також президент України подякував Варфоломію за мужність почати процес надання автокефалії.