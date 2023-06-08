РПЦ хоче передати українських полонених Угорщині. З Україною не узгодили

За словами одного зі співрозмовників, РПЦ та її патріарх Кирило (Гундяєв) збирається передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. Одним з посередників має виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

"Передача військовополонених жодним чином не узгоджена з Україною, а її доцільність пояснюється "закарпатським походженням" військових. Важливо розуміти, що всі згадані військові - українські громадяни, а тому переміщення їх в будь-яку третю країну неможливо без згоди та безпосередньої участі України", - сказало джерело.

Як пояснив співрозмовник, мета цієї акції - повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції. Її патріарх намагається використати авторитет інших держав та міжнародну репутацію Мальтійської служби допомоги. Також Росія вкотре має намір розіграти так звану "угорську карту" та актуалізувати уявні проблеми начебто "закарпатського сепаратизму", додав співрозмовник.

"Ще одна мета - делегітимізація самого процесу обміну військовополоненими. Звісно, звільнення будь-кого з українських громадян з рашистського полону - позитивна подія. Але безконтрольна передача наших військових іншим країнам - небезпечний шлях. Навіть попри те, що в цьому беруть участь шановані міжнародні організації", - зазначило джерело видання.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вже відбулося декілька обмінів полоненими між Києвом і Москвою. Нещодавно на територію України вдалося повернути живими із російського полону 106 бійців, які воювали на Бахмутському напрямку.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов говорив, що зараз обговорюється обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату. При цьому цей обмін, який зараз реальний більше, ніж квартал тому, може зайняти не один день.

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