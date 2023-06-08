РПЦ хочет передать украинских пленных Венгрии. С Украиной не согласовали

По словам одного из собеседников, РПЦ и ее патриарх Кирилл (Гундяев) собирается передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. Одним из посредников должна выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

"Передача военнопленных никоим образом не согласована с Украиной, а ее целесообразность объясняется "закарпатским происхождением" военных. Важно понимать, что все упомянутые военные - украинские граждане, а потому перемещение их в любую третью страну невозможно без согласия и непосредственного участия Украины", - сказал источник.

Как пояснил собеседник, цель этой акции - вернуть утраченную легитимность российской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции. Ее патриарх пытается использовать авторитет других государств и международную репутацию Мальтийской службы помощи. Также Россия в очередной раз намерена разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма", добавил собеседник.

"Еще одна цель - делегитимизация самого процесса обмена военнопленными. Конечно, освобождение любого из украинских граждан из рашистского плена - положительное событие. Но бесконтрольная передача наших военных другим странам - опасный путь. Даже несмотря на то, что в этом участвуют уважаемые международные организации", - отметил источник издания.

Обмен пленными между Украиной и Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ уже состоялось несколько обменов пленными между Киевом и Москвой. Недавно на территорию Украины удалось вернуть живыми из российского плена 106 бойцов, которые воевали на Бахмутском направлении.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что сейчас обсуждается обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату. При этом этот обмен, который сейчас реален больше, чем квартал назад, может занять не один день.

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