РПЦ готовится объявить Суворова "святым" по предложению Шойгу

Как заявили в Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата, глава РПЦ Кирилл ответил Шойгу, что церковь будет собирать материалы.

"И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно ", - сказал председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

Кто такой Суворов

Фельдмаршал Суворов (1730-1800) известен потерями войск, которые ему доверяли в командование. Одним из таких эпизодов было бегство из Италии от французской армии через Альпы в 1799 году, во время которого было утрачено около трети 27-тысячной армии русских оккупантов.

Суворов также прославился крайне жестоким отношением к своим солдатам, мирному населению захваченных территорий, а также издевательствами над крепостными крестьянами.