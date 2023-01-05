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Розвиток "зеленої" енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак, - експерт

Фото: розвиток "зеленої" енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Децентралізація енергетичної системи за допомогою розвитку "зеленої" енергетики зробить її менш вразливою до ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, в Україні необхідно зробити пріоритетним розвиток відновлюваної енергетики, а також приділити велику увагу розвитку біоенергетики і систем накопичення енергії.

"Це дозволить нам децентралізувати енергетичну систему, щоб вона була менш вразлива для ворога", - заявив Омельченко.

Він також додав, що ця робота може зайняти роки, тому головна задача у цьому опалювальному сезоні - це зберегти українську енергосистему та закласти підвалини для будівництва нової енергетики.

Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

Також за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна має збудувати децентралізовану енергосистему та стати лідером в побудові сучасної "зеленої" енергетики.

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