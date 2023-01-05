Развитие "зеленой" энергетики сделает энергосистему менее уязвимой к вражеским атакам, - эксперт

Децентрализация энергетической системы посредством развития "зеленой" энергетики сделает ее менее уязвимой к враждебным атакам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.
По его словам, в Украине необходимо сделать приоритетным развитие возобновляемой энергетики, а также уделить большое внимание развитию биоэнергетики и систем накопления энергии.
"Это позволит нам децентрализовать энергетическую систему, чтобы она была менее уязвима для врага", - заявил Омельченко.
Он также добавил, что эта работа может занять годы, поэтому главная задача в отопительном сезоне - сохранить украинскую энергосистему и заложить основы для строительства новой энергетики.
Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.
Также по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.
Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна построить децентрализованную энергосистему и стать лидером по построению современной "зеленой" энергетики.
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