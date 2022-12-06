Розвиток ВПК та аерокосмічних технологій: Україна і НАТО посилюють економічну співпрацю

Розвиток військово-промислового комплексу та аерокосмічних технологій є пріоритетними напрямками економічної співпраці України та НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства економіки України.
"Розвиток ВПК, військових та аерокосмічних технологій, military-tech визначено нами серед пріоритетних напрямків, покликаних стати драйверами зростання економіки", - заявив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.
За його словами, основу для майбутнього зростання треба закладати, зокрема й у співпраці з партнерами, вже сьогодні. Про це Фоменко говорив під час засідання Комітету НАТО з питань партнерств і кооперативної безпеки.
На зустрічі значну увагу приділили технічній допомозі, яку може надати НАТО для швидкого відновлення української критичної інфраструктури. Також обговорювали і післявоєнне відновлення країни та економіки.
"За підсумками засідання можна говорити про посилення діалогу щодо реалізації спільних планів з відновлення", - додав Фоменко.
Нагадаємо, що Збройні Сили України вміло використовують нові технології у війні. І це дає їм мати перевагу на полі бою.
Усі 30 країн-членів НАТО підтримують необхідність майбутнього вступу України до Північноатлантичного альянсу.
Членство України у Північноатлантичному альянсі є справедливим, оскільки українські сили перебувають на тому ж рівні, що й у країнах НАТО.
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