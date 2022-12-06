Розвиток ВПК та аерокосмічних технологій: Україна і НАТО посилюють економічну співпрацю

Розвиток військово-промислового комплексу та аерокосмічних технологій є пріоритетними напрямками економічної співпраці України та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства економіки України.

"Розвиток ВПК, військових та аерокосмічних технологій, military-tech визначено нами серед пріоритетних напрямків, покликаних стати драйверами зростання економіки", - заявив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

За його словами, основу для майбутнього зростання треба закладати, зокрема й у співпраці з партнерами, вже сьогодні. Про це Фоменко говорив під час засідання Комітету НАТО з питань партнерств і кооперативної безпеки.

На зустрічі значну увагу приділили технічній допомозі, яку може надати НАТО для швидкого відновлення української критичної інфраструктури. Також обговорювали і післявоєнне відновлення країни та економіки.

"За підсумками засідання можна говорити про посилення діалогу щодо реалізації спільних планів з відновлення", - додав Фоменко.