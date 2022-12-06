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Развитие ВПК и аэрокосмических технологий: Украина и НАТО усиливают экономическое сотрудничество

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 22:40
Развитие ВПК и аэрокосмических технологий: Украина и НАТО усиливают экономическое сотрудничество Фото: Украина и НАТО усиливают экономическое сотрудничество (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Развитие военно-промышленного комплекса и аэрокосмических технологий являются приоритетными направлениями экономического сотрудничества Украины и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

"Развитие ВПК, военных и аэрокосмических технологий, military-tech определено нами среди приоритетных направлений, призванных стать драйверами роста экономики", - заявил замминистра экономики Украины Игорь Фоменко.

По его словам, основу для будущего роста следует закладывать, в том числе и в сотрудничестве с партнерами, уже сегодня. Об этом Фоменко говорил на заседании Комитета НАТО по партнерствам и кооперативной безопасности.

На встрече большое внимание было уделено технической помощи, которую может предоставить НАТО для быстрого восстановления украинской критической инфраструктуры. Также обсуждали и послевоенное восстановление страны и экономики.

"По итогам заседания можно говорить об усилении диалога по реализации общих планов по возобновлению", - добавил Фоменко.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины умело используют новые технологии в войне. И это дает им преимущество на поле боя.

Все 30 стран-членов НАТО поддерживают необходимость будущего вступления Украины в Североатлантический альянс.

Членство Украины в Североатлантическом альянсе справедливо, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

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