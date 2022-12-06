Развитие ВПК и аэрокосмических технологий: Украина и НАТО усиливают экономическое сотрудничество

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

"Развитие ВПК, военных и аэрокосмических технологий, military-tech определено нами среди приоритетных направлений, призванных стать драйверами роста экономики", - заявил замминистра экономики Украины Игорь Фоменко.

По его словам, основу для будущего роста следует закладывать, в том числе и в сотрудничестве с партнерами, уже сегодня. Об этом Фоменко говорил на заседании Комитета НАТО по партнерствам и кооперативной безопасности.

На встрече большое внимание было уделено технической помощи, которую может предоставить НАТО для быстрого восстановления украинской критической инфраструктуры. Также обсуждали и послевоенное восстановление страны и экономики.

"По итогам заседания можно говорить об усилении диалога по реализации общих планов по возобновлению", - добавил Фоменко.