Розвиток відновлюваної енергетики гальмують борги, – експерт

"За минулий рік додалося й потужностей газової та сонячної генерації, хоча цей приріст не можна назвати бумом, попри суттєве спрощення умов підключення та введення в експлуатацію нових установок», – зазначає Прокіп.



За словами експерта, на гальмування розвитку впливають дві ключові причини.

Перша – нерозуміння бізнес-процесів на ринку електроенергії непрофільним бізнесом. Друга – спотворення бізнес-моделі через борги на ринку.



Експерт нагадав, що минулого року встановлені потужності сонячної генерації зросли на близько 800 МВт.



"Збільшенню останніх сприяло, зокрема, скасування влітку 2024 р. ПДВ і мита на імпорт сонячних панелей та іншого енергообладнання", – пояснив Прокіп.



На думку експерта, проблеми із запровадженням пільг для вітрової енергетики обмежили її розвиток.



"У 2024 році в Україні встановили до 44,6 МВт вітрових електростанцій, тим часом як у 2023 – 238 МВт", – сказав він.



Однак, за словами Прокіпа, парламент готує стимули, які мають прискорити темпи будівництва об'єктів вітрової генерації.



Нагадаємо, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова раніше заявила, що заборгованість на ринку електроенергії України залишається критичною проблемою, яка суттєво впливає на розвиток енергетичного сектору країни.