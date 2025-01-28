Развитие возобновляемой энергетики тормозят долги, - эксперт
Развитие газовой, солнечной и ветровой генерации в Украине продолжается, однако темпы остаются далекими от потенциального "бума". Причины - долговые проблемы рынка и непонимание бизнес-процессов новыми игроками.
Об этом заявил Адриан Прокип, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DS News.
"За прошлый год прибавилось и мощностей газовой и солнечной генерации, хотя этот прирост нельзя назвать бумом, несмотря на существенное упрощение условий подключения и введения в эксплуатацию новых установок", - отмечает Прокип.
По словам эксперта, на торможение развития влияют две ключевые причины.
Первая - непонимание бизнес-процессов на рынке электроэнергии непрофильным бизнесом. Вторая - искажение бизнес-модели из-за долгов на рынке.
Эксперт напомнил, что в прошлом году установленные мощности солнечной генерации выросли на около 800 МВт.
"Увеличению последних способствовала, в частности, отмена летом 2024 г. НДС и пошлины на импорт солнечных панелей и другого энергооборудования", - пояснил Прокип.
По мнению эксперта, проблемы с введением льгот для ветровой энергетики ограничили ее развитие.
"В 2024 году в Украине установили до 44,6 МВт ветровых электростанций, тогда как в 2023 - 238 МВт", - сказал он.
Однако, по словам Прокипа, парламент готовит стимулы, которые должны ускорить темпы строительства объектов ветровой генерации.
Напомним, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова ранее заявила, что задолженность на рынке электроэнергии Украины остается критической проблемой, которая существенно влияет на развитие энергетического сектора страны.
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