Розвінчуємо головний міф про диню, в який досі усі вірять

Звідки ростуть ноги в міфу?

Насправді жодних наукових даних чи зафіксованих випадків смерті від поєднання дині з іншими продуктами не існує. "Ноги" цього міфу ростуть із застарілої теорії про роздільне харчування, яку на початку XX століття популяризував натуропат Герберт Шелтон - людина без медичної чи наукової освіти. Саме в його таблицях "несумісності" диня стала продуктом-вигнанцем, якому не знайшлося пари.

А як же прошуто?

За словами експертки, поки ми боїмося, італійці, іспанці та французи століттями спокійно насолоджуються динею з прошуто, хамоном та сирами, не підозрюючи про "смертельну небезпеку". Ба більше, на сучасних конференціях з довголіття та здорового харчування диню подають як корисний снек разом із горіхами, кавуном та темним шоколадом.

Що каже наука про травлення

Людський організм - це досконала система, що за тисячі років еволюції ідеально пристосувалася до вживання змішаної їжі. Процес травлення - це складний конвеєр, що починається в роті, продовжується в шлунку і завершується в кишківнику, де спеціальні ферменти та жовч ефективно розщеплюють білки, жири та вуглеводи одночасно.

Сама диня на 90% складається з води та легкозасвоюваних вуглеводів (глюкози, фруктози), що швидко обробляються організмом.

Отже, можете сміливо відкинути застарілі страхи. Насолоджуйтесь динею у салатах, з м'ясом чи сиром, ваш організм чудово з цим впорається, вважає Скиталінська.