Розвінчали фейк Росії. МАГАТЕ не знайшло зброї на українських АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії провело перевірку на українських атомних стаціях після того, як російські ЗМІ поширили інформацію про розташування на них військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
За словами Гроссі, комісії МАГАТЕ перевірили всі атомні станції. На жодній з них не було виявлено військового озброєння.
"Результат цих перевірок був негативним", - сказав Гроссі, виступаючи в Європарламенті в Брюсселі.
Гроссі підкреслив, що по результатам проведених перевірок було складено детальний звіт.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.
Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ вже закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.
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