Розвінчали фейк Росії. МАГАТЕ не знайшло зброї на українських АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії провело перевірку на українських атомних стаціях після того, як російські ЗМІ поширили інформацію про розташування на них військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За словами Гроссі, комісії МАГАТЕ перевірили всі атомні станції. На жодній з них не було виявлено військового озброєння.

"Результат цих перевірок був негативним", - сказав Гроссі, виступаючи в Європарламенті в Брюсселі.

Гроссі підкреслив, що по результатам проведених перевірок було складено детальний звіт.