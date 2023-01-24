Развенчали фейк России. МАГАТЭ не нашло оружия на украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии провело проверку на украинских атомных станциях после того, как российские СМИ распространили информацию о расположении на них военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По словам Гросси, комиссии МАГАТЭ проверили все атомные станции. Ни на одной из них не было обнаружено военного вооружения.

"Результат этих проверок был отрицательным", - сказал Гросси, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Гросси подчеркнул, что по результатам проведенных проверок был составлен подробный отчет.