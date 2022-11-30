Розвідують та готують старі ракети: що в ГУР кажуть про нову масовану атаку Росії

За його словами, на сьогодні ситуація доволі таки спокійна, спостерігаються планові польоти стратегічної авіації РФ, вони здійснюються в східних регіонах країни.

"Ми спостерігаємо, як тільки буде вихід додаткових сил і засобів Чорноморського флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації - то наше завдання своєчасно попередити (ракетну атаку - ред.)", - зазначив Скібіцький.

Зараз же, за даними представника розвідки, ворог вивчає об'єкти, які вже атакував і вивчає нові "цілі".

"По-перше, (ворогом - ред.) здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких наносилися удари. По-друге - це класичний підхід, вивчаються ті райони, цілі, по яких буде завдано удар. І третє - це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, що потребує часу", - пояснює Скібіцький.

При цьому він звернув увагу, що у Росії зменшується запаси ракет і ворог використовує старі запаси часів Радянського Союзу, а це потребує підготовки та обслуговування ракет перед їх застосуванням.

"Ми реально бачили, коли РФ застосовувала крилаті ракети Х-22 і доволі таки великий відсоток підривався в повітрі. Я вже не кажу про те, що деякі не досягали цілей. Відповідно, потрібен час і підготовка, щоб застосувати старе озброєння", - підсумував Скібіцький.

Нова атака Росії: що про це відомо

Нагадаємо, раніше влада попереджала про важкий тиждень, адже росіяни можуть готуватися завдати чергового масованого удару по Україні, щоб ще більше нашкодити енергосистемі.

Додамо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають

російські сили, ймовірно, готуються здійснити нову хвилю ракетних ударів по Україні, але "такі приготування, швидше за все, спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його через триваючі обмеження російського ракетного арсеналу".

Натомість в Повітряних силах заспокоюють, сили ППО до цього готові та зроблять все, аби захистити небо.

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