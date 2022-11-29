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Повітряні сили готові до нової масованої атаки російських військ, - Ігнат

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Вівторок 29 листопада 2022 12:14
Повітряні сили готові до нової масованої атаки російських військ, - Ігнат Фото: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряні сили України готові до можливої масованої ракетної атаки російських військ. Там закликають українців не панікувати, а дотримуватись заходів безпеки та реагувати на повітряні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Наші війська готові, ракети заряджені, реагуватимемо, збиватимемо, як завжди робимо. Безумовно, і громадянам потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги і реагувати на те, що кажуть органи влади, які просять все-таки дотримуватися тих заходів безпеки, які існують сьогодні для нашої країни", - сказав він.

Також, за словами Ігната, найстрашніше українці пережили у лютому-березні, коли сотні ракет летіли на голови фактично щодня. Тож зараз українців навряд чи чимось можна налякати.

Крім того, він пояснив, що до жовтня не було таких масованих атак, як останнім часом, тому що окупанти планували кількома ударами створити блекаут в Україні та накопичували для цього ракети.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах розповіли, що Росія має перелік об'єктів в Україні, які можуть стати цілями для її потенційних ударів. Так, після кожної атаки агресор аналізує свою роботу і вирішує, куди вдарити наступного разу.

Так повідомлялося, що Росіяможе готуватися до нової ракетної атаки по Україні, оскільки вона вивела в Чорне море ракетоносій.

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