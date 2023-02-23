Розвідував позиції ППО біля Чорного моря. В Одеській області затримали агента РФ

"Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону", - йдеться в повідомленні.



Він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії. Крім того, російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя.



"Зловмисником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення", - додають в СБУ.



"Вербування здійснювали дистанційно через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань РФ. У подальшому російський агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником ФСБ", - додають в спецслужбі.



Саме перед ним ворожий поплічник "звітував" про виконані завдання і надсилав йому матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомлялось, СБУ затримала у Вінниці злочинця, який вербував колишніх українських в'язнів до ПВК "Вагнера". Агентом РФ виявився рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

Крім того, СБУ "розколола" співробітника білоруського КДБ, який воював у складі російської армії проти України.

Також в Україні до 14,5 років ув’язнення засуджено працівника спецслужби, що працював на російську ФСБ. Його затримали в Кропивницькому.