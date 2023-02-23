Разведывал позиции ПВО возле Черного моря. В Одесской области задержали агента РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона", - говорится в сообщении.

Он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории. Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты. Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья.

"Злоумышленником оказался местный житель с уголовным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения", - добавляют в СБУ.

"Вербовка осуществлялась дистанционно через его брата, который входит в состав оккупационных группировок РФ. В дальнейшем российский агент был на прямой связи с кадровым сотрудником ФСБ", - добавляют в спецслужбе.

Именно перед ним вражеский приспешник "отчитывался" о выполненных задачах и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов. Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляют следователи УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщалось, СБУ задержала в Виннице преступника, который вербовал бывших украинских заключенных в ЧВК "Вагнера". Агентом РФ оказался рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование.

Кроме того, СБУ "расколола" сотрудника белорусского КГБ, воевавшего в составе российской армии против Украины.

Также в Украине к 14,5 года заключения приговорен работник спецслужбы, работавший на российскую ФСБ. Его задержали в Кропивницком.