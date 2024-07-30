У розвідці США розповіли, як саме Кремль намагається впливати на американські вибори

Кремль звертається до американців і комерційних піар-фірм у Росії, які нічого не підозрюють, щоб поширювати дезінформацію про президентські перегони в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високопосадовців розвідки, опубліковану агентством AP .

"Американська громадськість має знати, що контент, який вони читають в Інтернеті, особливо у соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників-американців чи походить зі Сполучених Штатів", — сказав чиновник з Офісу директор Національної розвідки.

Росія продовжує становити найбільшу загрозу, коли мова йде про дезінформацію щодо виборів, хоча є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно, коли йдеться про 2024 рік.

Групи, пов’язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії, розташовані в Росії, щоб аутсорсингувати частину роботи зі створення цифрової пропаганди, а також замести сліди, заявили чиновники під час брифінгу з журналістами.

Дві такі фірми потрапили під нові санкції США, оголошені в березні. Американська влада стверджує, що дві російські компанії створили фальшиві веб-сайти та профілі в соціальних мережах для поширення дезінформації Кремля.

Кінцевою метою росіян є змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження. За словами чиновників, люди набагато частіше довіряють і репостують інформацію, яка, на їхню думку, надходить із внутрішнього джерела. Підроблені веб-сайти, створені для імітації американських новинних видань, і згенеровані штучним інтелектом профілі в соціальних мережах, — це лише два методи.

У деяких випадках американці та американські технологічні компанії та засоби масової інформації охоче посилюють і повторюють повідомлення Кремля.

Збільшення загрози порівняно з минулими виборами