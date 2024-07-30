У розвідці США розповіли, як саме Кремль намагається впливати на американські вибори
Кремль звертається до американців і комерційних піар-фірм у Росії, які нічого не підозрюють, щоб поширювати дезінформацію про президентські перегони в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високопосадовців розвідки, опубліковану агентством AP.
"Американська громадськість має знати, що контент, який вони читають в Інтернеті, особливо у соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників-американців чи походить зі Сполучених Штатів", — сказав чиновник з Офісу директор Національної розвідки.
Росія продовжує становити найбільшу загрозу, коли мова йде про дезінформацію щодо виборів, хоча є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно, коли йдеться про 2024 рік.
Групи, пов’язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії, розташовані в Росії, щоб аутсорсингувати частину роботи зі створення цифрової пропаганди, а також замести сліди, заявили чиновники під час брифінгу з журналістами.
Дві такі фірми потрапили під нові санкції США, оголошені в березні. Американська влада стверджує, що дві російські компанії створили фальшиві веб-сайти та профілі в соціальних мережах для поширення дезінформації Кремля.
Кінцевою метою росіян є змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження. За словами чиновників, люди набагато частіше довіряють і репостують інформацію, яка, на їхню думку, надходить із внутрішнього джерела. Підроблені веб-сайти, створені для імітації американських новинних видань, і згенеровані штучним інтелектом профілі в соціальних мережах, — це лише два методи.
У деяких випадках американці та американські технологічні компанії та засоби масової інформації охоче посилюють і повторюють повідомлення Кремля.
Збільшення загрози порівняно з минулими виборами
Сенатор Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату, заявив минулого місяця, що стурбований тим, що цього року США можуть бути більш вразливими до іноземної дезінформації, ніж це було до виборів 2020 року. У понеділок він сказав, що попередження представників розвідки показує, що вибори в США "перебувають у центрі уваги поганих акторів у всьому світі".
Одним із показників загрози є те, що офіційні особи, які відстежують іноземну дезінформацію, стверджують, що протягом виборчого циклу 2024 року вони видали вдвічі більше попереджень політичним кандидатам, лідерам уряду, виборчим комісіям та іншим особам, які стали мішенню іноземних груп, ніж у циклі виборів 2022 року.
Офіційні особи не розголошують, скільки попереджень було видано або хто їх отримав, але сказали, що значне зростання відображає підвищений інтерес до президентських перегонів з боку супротивників Америки, а також посилені зусилля уряду з виявлення таких загроз і попередження про них.
Нагадаємо, у червні представники американських розвідувальних служб заявляли, що дедалі більше противників США на чолі з Росією прагнуть вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найнятих комерційних фірм і використання генеративного штучного інтелекту.
В Офісі директора національної розвідки заявили, що Іран використовує приховану активність у соціальних мережах та пов'язаних з нею операціях щодо впливу, щоб спробувати підірвати кандидатуру колишнього президента США Дональда Трампа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.