В разведке США рассказали, как именно Кремль пытается влиять на американские выборы
Кремль обращается к ничего не подозревающим американцам и коммерческим пиар-фирмам в России, чтобы распространять дезинформацию о президентской гонке в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокопоставленных должностных лиц разведки, опубликованное агентством AP.
"Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в Интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он исходит от соотечественников-американцев или происходит из Соединенных Штатов", — сказал чиновник из Офиса директор Национальной разведки.
Россия продолжает представлять наибольшую угрозу, когда речь идет о дезинформации о выборах, хотя есть признаки того, что Иран расширяет свои усилия, а Китай действует осторожно, когда речь идет о 2024 годе.
Группы, связанные с Кремлем, все чаще нанимают маркетинговые и коммуникационные компании, расположенные в России, чтобы аутсорсинговать часть работы по созданию цифровой пропаганды, а также замести следы, заявили чиновники во время брифинга с журналистами.
Две подобные фирмы попали под новые санкции США, объявленные в марте. Американские власти утверждают, что две российские компании создали фальшивые веб-сайты и профили в социальных сетях для распространения дезинформации Кремля.
Конечная цель россиян – заставить американцев распространять российскую дезинформацию, не ставя под сомнение ее происхождение. По словам чиновников, люди гораздо чаще доверяют и репостят информацию, которая, по их мнению, поступила из внутреннего источника. Поддельные веб-сайты, созданные для имитации американских новостных изданий, и сгенерированные искусственным интеллектом профили в социальных сетях - это всего два метода.
В некоторых случаях американцы и американские технологические компании и СМИ охотно усиливают и повторяют сообщения Кремля.
Увеличение угрозы по сравнению с прошлыми выборами
Сенатор Марк Уорнер, глава Комитета по разведке Сената, заявил в прошлом месяце, что обеспокоен тем, что в этом году США могут быть более уязвимы к иностранной дезинформации, чем это было до выборов 2020 года. В понедельник он сказал, что предупреждение представителей разведки показывает, что выборы в США "находятся в центре внимания плохих акторов по всему миру".
Одним из показателей угрозы является то, что официальные лица, отслеживающие иностранную дезинформацию, утверждают, что в течение избирательного цикла 2024 они выдали вдвое больше предупреждений политическим кандидатам, лидерам правительства, избирательным комиссиям и другим лицам, которые стали мишенью иностранных групп, чем в цикле выборов 2022г.
Официальные лица не разглашают, сколько предупреждений было выдано или кто их получил, но сказали, что значительный рост отражает повышенный интерес к президентской гонке со стороны противников Америки, а также усиленные усилия правительства по выявлению таких угроз и предупреждению о них.
Напомним, в июне представители американских разведывательных служб заявляли, что все большее число противников США во главе с Россией стремятся повлиять на президентские выборы 2024 года с помощью нанятых коммерческих фирм и использования генеративного искусственного интеллекта.
В Офисе директора национальной разведки заявили, что Иран использует скрытую активность в социальных сетях и связанных с ней операциях по влиянию, чтобы попытаться подорвать кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа.
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