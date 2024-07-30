В разведке США рассказали, как именно Кремль пытается влиять на американские выборы

Кремль обращается к ничего не подозревающим американцам и коммерческим пиар-фирмам в России, чтобы распространять дезинформацию о президентской гонке в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокопоставленных должностных лиц разведки, опубликованное агентством AP .

"Американская общественность должна знать, что контент, который они читают в Интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если кажется, что он исходит от соотечественников-американцев или происходит из Соединенных Штатов", — сказал чиновник из Офиса директор Национальной разведки.

Россия продолжает представлять наибольшую угрозу, когда речь идет о дезинформации о выборах, хотя есть признаки того, что Иран расширяет свои усилия, а Китай действует осторожно, когда речь идет о 2024 годе.

Группы, связанные с Кремлем, все чаще нанимают маркетинговые и коммуникационные компании, расположенные в России, чтобы аутсорсинговать часть работы по созданию цифровой пропаганды, а также замести следы, заявили чиновники во время брифинга с журналистами.

Две подобные фирмы попали под новые санкции США, объявленные в марте. Американские власти утверждают, что две российские компании создали фальшивые веб-сайты и профили в социальных сетях для распространения дезинформации Кремля.

Конечная цель россиян – заставить американцев распространять российскую дезинформацию, не ставя под сомнение ее происхождение. По словам чиновников, люди гораздо чаще доверяют и репостят информацию, которая, по их мнению, поступила из внутреннего источника. Поддельные веб-сайты, созданные для имитации американских новостных изданий, и сгенерированные искусственным интеллектом профили в социальных сетях - это всего два метода.

В некоторых случаях американцы и американские технологические компании и СМИ охотно усиливают и повторяют сообщения Кремля.

Увеличение угрозы по сравнению с прошлыми выборами