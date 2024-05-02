У розвідці США оцінили, чи може війна в Україні закінчитися найближчим часом

Прогнози закінчення війни

Нагадаємо, на Заході та в Україні вже неодноразово намагалися спрогнозувати, коли завершиться війна з Росією.

Зокрема, наприкінці 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що росіяни нібито не планують вести війну у 2025 році.

При цьому заступник генсека НАТО Мірча Джоане не погоджувався з такою думкою і припускав, що війна в Україні може не закінчитися навіть у 2025 році.

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