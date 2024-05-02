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У розвідці США оцінили, чи може війна в Україні закінчитися найближчим часом

Фото: Евріл Хейнс, директор Нацрозвідки США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Сполучених Штатах Америки вважають, що завершення війни Росії проти України найближчим часом є малоймовірним.

Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вона наголосила, що більш агресивна тактика російського диктатора Володимира Путіна, яка, зокрема, полягає в ударах по енергетичній інфраструктурі, призначена для того, щоб навіяти Україні, що подальший опір приведе лише до більших збитків.

"Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжуватиметься, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - додала Хейнс.

Прогнози закінчення війни

Нагадаємо, на Заході та в Україні вже неодноразово намагалися спрогнозувати, коли завершиться війна з Росією.

Зокрема, наприкінці 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що росіяни нібито не планують вести війну у 2025 році.

При цьому заступник генсека НАТО Мірча Джоане не погоджувався з такою думкою і припускав, що війна в Україні може не закінчитися навіть у 2025 році.

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