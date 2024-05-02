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В разведке США оценили, может ли война в Украине закончиться в ближайшее время

Фото: Эврил Хейнс, директор Нацразведки США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Соединенных Штатах Америки считают, что завершение войны России против Украины в ближайшее время маловероятно.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Она подчеркнула, что более агрессивная тактика российского диктатора Владимира Путина, которая, в частности, заключаются в ударах по энергетической инфраструктуре, предназначена для того, чтобы внушить Украине, что дальнейшее сопротивление приведет только к большему ущербу. 

"Эта агрессивная тактика, скорее всего, будет продолжаться, и война вряд ли закончится в ближайшее время", - добавила Хейнс. 

Прогнозы окончания войны

Напомним, на Западе и в Украине уже неоднократно пытались спрогнозировать, когда завершится война с Россией.

В частности, в конце 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что россияне якобы не планируют вести войну в 2025 году.

При этом заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ был несогласен с таким мнением и допускал, что война в Украине может не закончиться даже в 2025.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине