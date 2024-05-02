В разведке США оценили, может ли война в Украине закончиться в ближайшее время

Прогнозы окончания войны

Напомним, на Западе и в Украине уже неоднократно пытались спрогнозировать, когда завершится война с Россией.

В частности, в конце 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что россияне якобы не планируют вести войну в 2025 году.

При этом заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ был несогласен с таким мнением и допускал, что война в Украине может не закончиться даже в 2025.

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