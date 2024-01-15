У розвідці розповіли, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на зброю

В ГУР розповіли, що хоче отримати Іран в обмін на постачання зброї в Росію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Іран розвиває військо-технічне співробітництво з Росією, тому що Тегеран зацікавлений в російському озброєнні", - зазначив він.

Зокрема, за словами Скібіцького, Іран має надію отримати від Російської Федерації сучасну авіацію, наприклад Су-34, тренувальні літаки, радіолокаційні станції.

"Між ними тривають переговори", - констатував представник розвідки.

Постачання зброї Ірану до РФ

Раніше видання Sky News повідомило, що Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України.

Новий тип дронів оснащений технологією для пошуку бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими силами.

Видання також зазначає, що Іран близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля". Зокрема, як писало The Wall Street Journal, Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, а постачання можуть відбутися вже цієї весни.