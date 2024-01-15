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В разведке рассказали, что Иран хочет получить от России в обмен на оружие

Украина, Понедельник 15 января 2024 09:59
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В разведке рассказали, что Иран хочет получить от России в обмен на оружие Фото: в разведке рассказали, что Иран хочет получить от России в обмен на оружие (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

В ГУР рассказали, что хочет получить Иран в обмен на поставку оружия в Россию.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Иран развивает военно-техническое сотрудничество с Россией, потому что Тегеран заинтересован в российском вооружении", - отметил он.

В частности, по словам Скибицкого, Иран надеется получить от Российской Федерации современную авиацию, например, Су-34, тренировочные самолеты, радиолокационные станции.

"Между ними продолжаются переговоры", - констатировал представитель разведки.

Поставки оружия Ирана в РФ

Ранее издание Sky News сообщило, что Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107, который Москва может использовать против Украины.

Новый тип дронов оснащен технологией поиска боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, которые используются украинскими силами.

Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля". В частности, как писало The Wall Street Journal, Россия планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана, а поставки могут состояться уже этой весной.

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