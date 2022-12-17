В розвідці розповіли про нову провокацію РФ з обстрілами Донецька

За його словами, українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури.

"Є інформація про те, що підрозділи російської армії отримали вказівки збирати уламки боєприпасів іноземного, тобто не радянського, західного зразка. Йдеться про 155-й калібр, про всі боєприпаси, які можуть показувати «причетність» України до обстрілів Донецька", - розповів він.

Як додав Юсов, ці залишки боєприпасів звозять сьогодні цілеспрямовано до Донецька.

"І далі ми бачимо постановочні фільми та сюжети", - констатував він.