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В розвідці розповіли про нову провокацію РФ з обстрілами Донецька

Фото: в розвідці розповіли про нову провокацію РФ з обстрілами Донецька (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти самі обстрілюють захоплений Донецьк, а потім звинувачують ЗСУ, нібито "знаходячи" уламки боєприпасів західного зразка на місцях обстрілу. Насправді РФ навмисно шукає їх по всій лінії фронту та звозить у місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури.

"Є інформація про те, що підрозділи російської армії отримали вказівки збирати уламки боєприпасів іноземного, тобто не радянського, західного зразка. Йдеться про 155-й калібр, про всі боєприпаси, які можуть показувати «причетність» України до обстрілів Донецька", - розповів він.

Як додав Юсов, ці залишки боєприпасів звозять сьогодні цілеспрямовано до Донецька.

"І далі ми бачимо постановочні фільми та сюжети", - констатував він.

Нагадаємо, 6 грудня, центр окупованого Донецька потрапив під обстріл, в результаті чого, зокрема, спалахнули пожежі.

При цьому в центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) надали докази, що удари завдали самі росіяни, про що свідчать місця прильотів.

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Донецьк