В разведке рассказали о новой провокации РФ с обстрелами Донецка

Оккупанты сами обстреливают захваченный Донецк, а затем обвиняют ВСУ, якобы "находя" обломки боеприпасов западного образца на местах обстрела. В действительности РФ намеренно ищет их по всей линии фронта и свозит в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телеканала FREEДОМ .

"Есть информация о том, что подразделения российской армии получили указания собирать обломки боеприпасов иностранного, то есть не советского, западного образца. Речь идет о 155-м калибре, обо всех боеприпасах, которые могут показывать "причастность" Украины к обстрелам Донецка", - рассказал он. .

Как добавил Юсов, эти остатки боеприпасов свозят сегодня целенаправленно в Донецк.

"И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты", - констатировал он.