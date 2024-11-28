У розвідці показали відео знищення техніки РФ підрозділом Firebird

Як розповіли у розвідці, цього разу на відео було показано роботу бійців спецпідрозділу ГУР МО України Firebird. Вони, за допомогою FPV-дронів, продовжують нищити російську військову техніку та "кошмарити" схованки окупантів.

"На відео - успішні епізоди вогневого ураження замаскованих ворожих танків, автомобільної та іншої військової техніки загарбників, а також влучні атаки по укріпленнях росіян", - написали у розвідці.

Ситуація на фронті

Раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 28 листопада на фронті загалом сталися 157 бойових зіткнень.