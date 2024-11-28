У розвідці показали відео знищення техніки РФ підрозділом Firebird

Українській військові продовжують боронити країну від російських загарбників. За допомогою дронів розвідники знищили не лише техніку росіян, а й їх позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал української розвідки.
Як розповіли у розвідці, цього разу на відео було показано роботу бійців спецпідрозділу ГУР МО України Firebird. Вони, за допомогою FPV-дронів, продовжують нищити російську військову техніку та "кошмарити" схованки окупантів.
"На відео - успішні епізоди вогневого ураження замаскованих ворожих танків, автомобільної та іншої військової техніки загарбників, а також влучні атаки по укріпленнях росіян", - написали у розвідці.
Раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 28 листопада на фронті загалом сталися 157 бойових зіткнень.
При цьому за добу, 27 листопада, українські військові ліквідували 1220 окупантів. Від початку вторгнення втрати РФ уже перевищили 736 тисяч військових.
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