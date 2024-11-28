В разведке показали видео уничтожения техники РФ подразделением Firebird

Как рассказали в разведке, на этот раз на видео была показана работа бойцов спецподразделения ГУР МО Украины Firebird. Они, с помощью FPV-дронов, продолжают уничтожать российскую военную технику и "кошмарить" тайники оккупантов.

"На видео – успешные эпизоды огневого поражения замаскированных вражеских танков, автомобильной и другой военной техники захватчиков, а также точные атаки по укреплениям россиян", – написали в разведке.

Ситуация на фронте

Ранее РБК-Украина писала, что по состоянию на утро 28 ноября на фронте всего произошло 157 боевых столкновений.