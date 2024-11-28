В разведке показали видео уничтожения техники РФ подразделением Firebird

Украинские военные продолжают защищать страну от российских захватчиков С помощью дронов разведчики уничтожили не только технику россиян, но и их позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинской разведки.
Как рассказали в разведке, на этот раз на видео была показана работа бойцов спецподразделения ГУР МО Украины Firebird. Они, с помощью FPV-дронов, продолжают уничтожать российскую военную технику и "кошмарить" тайники оккупантов.
"На видео – успешные эпизоды огневого поражения замаскированных вражеских танков, автомобильной и другой военной техники захватчиков, а также точные атаки по укреплениям россиян", – написали в разведке.
Ранее РБК-Украина писала, что по состоянию на утро 28 ноября на фронте всего произошло 157 боевых столкновений.
При этом в сутки, 27 ноября, украинские военные ликвидировали 1220 оккупантов. С начала вторжения потери РФ уже превысили 736 тысяч военных.
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