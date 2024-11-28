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Втрати РФ в Україні перевищили 736 тисяч військових, - Генштаб

Україна, Четвер 28 листопада 2024 08:57
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Втрати РФ в Україні перевищили 736 тисяч військових, - Генштаб Фото: названо втрати РФ в Україні на 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу, 27 листопада, українські військові ліквідували 1220 окупантів. Від початку вторгнення втрати РФ уже перевищили 736 тисяч військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 736630 (+1220) осіб ліквідовано;
  • танків – 9450 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 19306 (+2) од.;
  • артилерійських систем – 20852 (+22) од.;
  • РСЗВ – 1256 од.;
  • засоби ППО – 1005 од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45) од.;
  • крилаті ракети – 2765 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30186 (+60) од.;
  • спеціальна техніка - 3697 (+10) од.

Ситуація на фронті

На фронті станом на вечір 27 листопада відбулося 150 бойових зіткнень. "Найгарячішою" ситуація була на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог був активним на Куп’янському та Времівському.

Станом на ранок 28 листопада на фронті загалом сталися 157 бойових зіткнень. "Найгорячишими" залишаються райони Курахового та Покровська.

Зокрема, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу противника.

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