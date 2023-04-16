UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У розвідці показали тренування на американському гвинтокрилі Black Hawk (відео)

Фото: вертоліт Black Hawk (wikimedia.org)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують опановувати надану західними партнерами техніку. Днями на одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів зі взаємодії з багатоцільовим гвинтокрилом "Black Hawk".

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Головного управління розвідки України.

Під час тренування спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів та нічні польоти. За словами бійців та пілотів, даний вертоліт значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24.

Відзначається, що "Black Hawk" в рази маневровніший за Мі-8. Він легший у керуванні та виграє за швидкістю горизонтального польоту. Окрім цього вертоліт може перебувати в безперервному польоті близько трьох годин. "Black Hawk" з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.

"За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу "Black hawk", близько 50 ударних вертольотів типу "Apache", а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу "Chinook". Таку кількість ми могли б прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів", - запевняє перший пілот вертольота з позивним "Маестро".

Вертоліт "Black Hawk" призначений для стрільби керованими й некерованими ракетами типу "Hellfire". Він може виступати як підтримка піхоти, так і перевозити різноманітні вантажі. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольота потрібно 3-4 секунди.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші гвардійці продовжують вдосконалювати майстерність й опановувати західну техніку. В Генштабі показали тренування наших воїнів з дронами й американськими БТР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГлавное управление разведкиВійна Росії проти України