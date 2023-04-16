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В разведке показали тренировки на американском вертолете Black Hawk (видео)

Фото: вертолет Black Hawk (wikimedia.org)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают овладевать предоставленной западными партнерами техникой. На днях на одном из направлений фронта состоялись очередные тренировки спецподразделений по взаимодействию с многоцелевым вертолетом "Black Hawk".

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки Украины.

Во время тренировки спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку из десантных тросов и ночные полеты. По словам бойцов и пилотов, данный вертолет значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24.

Отмечается, что "Black Hawk" в разы маневровнее Ми-8. Он легче в управлении и выигрывает по скорости горизонтального полета. Кроме этого, вертолет может находиться в непрерывном полете около трех часов. Black Hawk с легкостью может преодолеть расстояние более 600 километров.

"За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. В настоящее время Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа "Black hawk", около 50 ударных вертолетов типа "Apache", а также около 40-60 грузовых вертолетов типа "Chinook"". мы могли бы принять с минимальным временем на переобучение наших пилотов", - уверяет первый пилот вертолета с позывным "Маэстро".

Вертолет "Black Hawk" предназначен для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами типа "Hellfire". Он может выступать как для поддержки пехоты, так и для перевозки различных грузов. Для разгрузки группы из 12 бойцов и эвакуации другой с поля боя вертолета нужно 3-4 секунды.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что наши гвардейцы продолжают совершенствовать мастерство и овладевать западной техникой. В Генштабе показали тренировки наших воинов с дронами и американскими БТР .

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